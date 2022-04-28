الاتحاد الجزائري يدافع عن بلماضي بعد شكوى صمويل إيتو

المصدر: وكالات

قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم إن المدرب جمال بلماضي لم يوجه أي اتهام إلى الاتحاد الكاميروني خلال الحوار الذي أجراه مع قناة الاتحاد على يوتيوب مطلع الأسبوع الحالي. وكانت الجزائر على أعتاب الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 قبل أن تستقبل هدفا في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، لتخسر 2-1 على أرضها في 29 مارس آذار الماضي أمام الكاميرون التي انتزعت بطاقة الظهور في قطر بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

وكان صمويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني أعلن تقديم شكوى في لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن تصريحات بلماضي عن بكاري جاساما حكم مباراة الإياب والتي اعتبرها مسيئة للحكم. ورد الاتحاد الجزائري في بيان بتوقيع رئيسه شرف الدين عمارة "لا الاتحاد الجزائري ولا المدرب الوطني جمال بلماضي ذكرا أو اتهما الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. بلماضي تحدث في الحوار الذي أجراه عن بعض الحكام الذين يؤثرون سلبيا على مجريات اللقاءات، ومنهم الحكم الذي أدار مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون".

وكان الاتحاد الجزائري تقدم بشكوى إلى الفيفا بشأن ما سماه "التحكيم الفاضح"، بعد قرارات "مجحفة" من الحكم الجامبي غاساما في مباراة الإياب.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الجزائري استخدم حقه الشرعي في الدفاع عن مصالحه.

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