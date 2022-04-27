قرار غير متوقع بشأن قمة الأهلي والزمالك في الدوري

المصدر: أحمد طارق- دبي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراً غير متوقعاً بشأن موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري المحلي، وذلك بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.



وأعلنت الرابطة تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك التي كان مقررا لها 24 مايو المقبل، ضمن فعاليات المرحلة العشرين من منافسات مسابقة الدوري المحلي، حتي ينتهي الأهلي من كل مؤجلاته بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا وتأهله لنصف النهائي.

وذكرت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مباراتي المصري مع الإسماعيلي وبيراميدز مع ايسترن كومباني المؤجلتان من المرحلة الرابعة عشر للدوري، ستقاما يوم السادس من شهر مايو المقبل.

وأضافت: ستنطلق مباريات الجولة الثامنة عشر يوم 6 مايو والتي ستشهد تأجيل مباراة الإسماعيلي والأهلي، بسبب مواجهة الأخير لوفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي في ذات المرحلة من الدوري الزمالك مع انبي، وبيراميدز مع المقاصة.

كما حددت الرابطة يوم 26 يونيو المقبل موعداً لمباراة بيراميدز والأهلي في دور الـ ـ8 من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر.

وقالت الرابطة إن نسخة كأس مصر الماضية 2021-2020 سوف تقام، حيث يلتقي الأهلي وبيراميدز يوم 26 يونيو ويواجه الفائز منهما بتروجيت في نصف النهائي.

وأضافت أن الزمالك سيلتقي أسوان في نصف نهائي كأس مصر الماضية أيضاً يوم 23 مايو المقبل.

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