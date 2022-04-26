بوكيتينو يرحل عن سان جيرمان.. وكونتي البديل

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

ذكرت تقارير إعلامية أن أيام ماوريسيو بوكيتينو كمدير فني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم انتهت، رغم أنه قاد الفريق للتتويج للمرة العاشرة بلقب الدوري الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن هناك احتمالية لتولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق خلفاً لبوكيتينو.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021 بعقد يمتد حتى 2023، ولكن النادي الطموح فشل مرة أخرى في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما خرج خالي الوفاض من بطولة كأس فرنسا.

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان هو المرشح المفضل لمسؤولي سان جيرمان، لكن زيدان، ينتظر تدريب المنتخب الفرنسي في حال قرر ديديه ديشان الرحيل بعد انتهاء كأس العالم.

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