لا شاهده الحكم ولم يرصده "الفار".. سلوك مشين من ماني في مباراة ليفربول وإيفرتون!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

هاجمت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية لاعب ليفربول السنغالي ساديو ماني بعد سلوكه الخارج عن النص خلال مباراة فريقه مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز "اريدز" بهدفين نظيفين.

وكان ماني قد أفلت من العقاب بعدما وخز عين مدافع إيفرتون، في وقت لم ترصد تقنية الفيديو "الفار" ما حدث، مما دفع الصحيفة أيضاً لانتقاد الحكم ستيوارت أتويل لعدم مشاهدته الحادثة.

ونقلت "ديلي ستار" عن فرانك لامبارد مدرب إيفرتون قوله: "من الصعوبة بمكان أن تحصل على ركلة جزاء عندما تلعب في الأنفيلد. ما قام به ماني واضح ويستحق العقاب".