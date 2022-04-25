غوارديولا: لدينا 15 لاعباً لائقاً للفترة الصعبة المقبلة

المصدر: لندن ■ رويترز

قال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني غوارديولا: «إن الفريق جاهز لخوض التحديات المقبلة»، وقال في تصريح صحافي بعد الفوز 5-1 على واتفورد، أول من أمس، إنه «سعيد للغاية بما يقدمه صانع الألعاب كيفن دي بروين، وبالمدافع ناثان أكي، قائلاً إنهما شاركا في المباراة، رغم معاناتهما من مشكلات تتعلق باللياقة البدنية».

وأضاف: «لدينا 14 أو 15 لاعباً لائقاً للفترة الصعبة المقبلة، كيفن لعب رغم معاناته من مشكلات في الكاحلين».

ومن المقرر أن يلتقي سيتي مع ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا غداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news