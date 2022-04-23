الوحدات بطلاً لدوري السلة الأردني للمرة الثانية بتاريخه
توج فريق الوحدات بلقب الدوري الأردني الممتاز لكرة السلة، للمرة الثانية بتاريخه، عقب تحقيقه أمس، الانتصار الثالث على التوالي على فريق الأرثوذكسي في سلسلة مباريات نهائي دوري موسم 2021-2022.
وفاز الوحدات في المواجهة الثالثة بنتيجة "91-67" في المباراة التي جرت على صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردني، ليكمل سلسلة انتصاراته في النهائي، عقب فوزه في أولى المباريات بواقع "95-92"، وفي ثاني المباريات بنتيجة "85-70".
وقضى نظام البطولة على خوض الفريقين لـ 5 مباريات في سلسلة النهائي، إلا أن الوحدات نجح في إنهاء السلسة بواقع "3-0"، ليضيف بذلك اللقب الثاني له تاريخياً في دوري السلة الأردني الممتاز عقب تتويجه موسم 2019-2020، فيما حرم الأرثوذكسي في إضافة لقبه الثالث في دوري المحترفين بعد تتويجه مواسم 2011-2012 و2014-2015.
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