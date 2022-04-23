الوحدات بطلاً لدوري السلة الأردني للمرة الثانية بتاريخه

المصدر: جوني جبور - دبي

توج فريق الوحدات بلقب الدوري الأردني الممتاز لكرة السلة، للمرة الثانية بتاريخه، عقب تحقيقه أمس، الانتصار الثالث على التوالي على فريق الأرثوذكسي في سلسلة مباريات نهائي دوري موسم 2021-2022.

وفاز الوحدات في المواجهة الثالثة بنتيجة "91-67" في المباراة التي جرت على صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردني، ليكمل سلسلة انتصاراته في النهائي، عقب فوزه في أولى المباريات بواقع "95-92"، وفي ثاني المباريات بنتيجة "85-70".

وقضى نظام البطولة على خوض الفريقين لـ 5 مباريات في سلسلة النهائي، إلا أن الوحدات نجح في إنهاء السلسة بواقع "3-0"، ليضيف بذلك اللقب الثاني له تاريخياً في دوري السلة الأردني الممتاز عقب تتويجه موسم 2019-2020، فيما حرم الأرثوذكسي في إضافة لقبه الثالث في دوري المحترفين بعد تتويجه مواسم 2011-2012 و2014-2015.

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