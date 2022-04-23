عرض خيالي لكليان مبابي للابتعاد عن ريال مدريد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يواصل نادي باريس سان جيرمان الضغط على نجمه الأول وأفضل لاعبيه الفرنسي كليان مبابي، من أجل البقاء في صفوف الفريق، ولا تجد إدارة النادي الباريسي سوى الضغط بالأموال وإغراء اللاعب بأكبر قيمة مالية ممكنة، من أجل بقاء اللاعب مع الفريق حيث سينتهي عقده الصيف المقبل وإلى الأن لم يحسم اللاعب وجهته المقبلة، كما أن نادي ريال مدريد في انتظار رد اللاعب من أجل التوقيع معه.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية فإن سان جيرمان لا يستسلم في محاولاته للإبقاء على اللاعب الفرنسي البالغ 23 عاما، حيث عرض على النجم الفرنسي عقدا لمدة عامين براتب 50 مليون يورو لكل موسم، إضافة إلى مكافأة ولاء قدرها 100 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب الفرنسي مبابي، يريد معرفة إذا كان باريس في وضع يسمح له بتكوين فريق متوازن لتحقيق لقب دوري الأبطال، قبل حسم مستقبله في الموسم المقبل، حيث أن اللاعب لا يزال يتمسك بحلم تحقيق الفوز الأول بدوري الأبطال في تاريخ سان جيرمان وهو ما يجعله يحلم بالتواجد في ريال مدريد الإسباني والذي ارتبط كثيراً بتواجد اللاعب بين جدرانه.

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