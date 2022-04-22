صورة لرونالدو مع مولودته الجديدة.. شكر الجميع وأكد اعتزازه بـ"العائلة"

المصدر: حميد نعمان - دبي

قام نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بنشر أول صورة له ولعائلته الصغيرة مع مولودته الجديدة، والتي رأت النور بينما شقيقها التوأم توفي قبل أيام بعد ولادة معقدة. وظهر رونالدو في الصورة مع أبنائه وجورجينا رودريغيز.

وتقدم رونالدو من خلال حسابه في "إنستغرام" بالشكر إلى كل من دعمهم خلال الفترة الصعبة التي مر بها قبل أيام بسبب وفاة ابنه الصغير، مؤكدا اعتزازه بعائلته.

يذكر أن لرونالدو خمسة من الأبناء، أكبرهم رونالدو جونيور. ولا تعرف أمهات ابنائه، باستثناء ابنته ألانا ومولودته الجديدة من جوريجينا، بينما أبناؤه الثلاثة الاخرون، رونالدو جونيور، والتوأم إيفا وماتيو ولدا من خلال "استئجار رحم" لامرأتين لم تعرف هويتهما إطلاقا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news