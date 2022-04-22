ونالدو ينشر صورة مولودته الجديدة ويشكر الجماهير على دعمهم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، صورة لطفلته المولودة حديثا، بعد أيام من إعلانه وفاة طفله التوأم.

وحمل نجم مانشستر يونايتد ابنته الصغيرة، بينما ابتسم باقي أفراد عائلة رونالدو لالتقاط الصورة.

وظهرت الطفلة في الصورة التي نشرها رونالدو مع أفراد عائلته على حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وأرفق رونالدو الصورة بتعليق جاء فيه: "وأخيرا في منزلنا السعيد بعد أن عادت جورجينا برفقة طفلتنا للبيت. أشكر الجميع على مشاعرهم وكلماتهم الرقيقة ودعمهم لنا".

وأضاف: "شعرنا بالحب، والاحترام الذي تحظى به عائلتنا بفضل تعليقاتكم المواسية".

وكان رونالدو، قد أعلن مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي.

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