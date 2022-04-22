إصابة قوية للنجم المغربي بوفال

المصدر: أنجيه ■ أ.ف.ب

تعرّض لاعب الوسط الهجومي الدولي المغربي سفيان بوفال لإصابة قوية في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر، خلال خسارة فريقه أنجيه أمام باريس سان جرمان، أول من أمس، في الدوري الفرنسي.

وقال مدربه جيرالد باتيكل في مؤتمر صحافي بعد سقوط فريقه بثلاثية نظيفة «هي عضلية، العضلات الخلفية للفخذ».

سقط بوفال أرضاً مطلع المباراة خلال عملية تسارع بمفرده عندما كان يحاول الهروب من رقابة المدافع الإسباني سيرخيو راموس، ولم يتمكن من النهوض بسبب الألم، فتم إخراجه على حمالة في الدقيقة 14.

وتابع باتيكل: «عندما أرى لاعباً يخرج خلال المباراة، مع كل الرغبة التي يملكها لخوض المواجهة، عندها أكون قلقاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news