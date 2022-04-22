برشلونة ينجو من كمين سوسييداد.. الحارس شتيغن "رجل المباراة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووكالات

عاد برشلونة إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا صعبا 1 / صفر من ملعب مضيفه ريال سوسييداد، اليوم الخميس، في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة، في وقت تألق الحارس الألماني للفريق الكاتالوني تيير شتيغن الذي أنقذ فريقه من أهداف مؤكدة وحصل على جائزة رجل المباراة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي خسر على ملعبه أمام قادش في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 63 نقطة في المركز الثاني بترتيب البطولة، بفارق 15 نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد سوسييداد، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي والأولى منذ الخامس من مارس الماضي، عند 55 نقطة في المركز السادس، بفارق 6 نقاط خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وارتدى النجم الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 11.



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