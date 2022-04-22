"قنبلة" في منزل قائد مانشستر يونايتد ماغواير!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن تلقي قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماغواير تهديدا بوجود قنبلة في منزله، مما دفع الشرطة إلى تفتيش المنزل.

وقالت الصحيفة إن مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا تلقى التهديد عبر رسالة على بريده الإلكتروني، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة.

يذكر أن ماغواير يقدم أسوأ العروض الفنية مع مانشستر يونايتد مما دفع جماهير النادي إلى شن حملات عنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من أدائه في المباريات وتطالب بإبعاده عن الفريق لاسيما أنه أكبر ثغرة في دفاع "الشياطين الحمر" خلال مباريات الموسم الحالي.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع ماغواير في صفقة ضخمة جعلته أغلى مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي إذ تجاوزت 90 مليون يورو قادماً من ليستر سيتي في 2019 ولكنه لم يقدم العروض المأمولة منه وسط سخط كبير من جماهير اليونايتد عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news