دجاج مقلي مدى الحياة لرياضيين كوريين ظفرا بذهبيتين في أولمبياد بكين

المصدر: سيول - أ ف ب

منحت كوريا الجنوبية فائزين بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين دجاجاً مقلياً مجانياً مدى الحياة، للاحتفال بانجازيهما في دورة الألعاب الشتوية في بكين العام الحالي.

وكان رئيس الوفد الأولمبي لكوريا الجنوبية يون هونغ-جيون قد وعد الرياضيين بـ"راتب بالدجاج" في حال فوزهم بميدالية ذهبية.

ويعد الدجاج المقلي أحد أكثر الأطباق شعبية في كوريا الجنوبية، حيث ذكرت تقارير أن ثلث الدواجن المستهلكة في البلاد مقلية.

ويون الذي يمتلك واحداً من أكبر مطاعم الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية "جينيسيس باربكيو"، قادر بالتأكيد على الوفاء بوعده.

وحصل المتزلجان على مضمار قصير هوانغ داي-هيون وتشوي مين-جيونغ على وعد بالحصول على الدجاج المقلي مجاناً حتى يبلغان 60 عاماً.

وقالت سلسلة مطاعم "جينيسيس باربيكيو" إن الرياضيين سيحصلان على قسائم بقيمة 30 ألف وون (24 دولاراً) لإنفاقها في المتجر كل يوم، مضيفة أن المبلغ سيرتفع إذا ارتفعت الأسعار.

ولفتت إلى أن الحاصلين على ميداليات فضية سيحصلون على قسيمة مرتين في الأسبوع لمدة 20 عاماً، وعشرة أعوام لمن ظفر بالبرونزية.

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