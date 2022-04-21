أول ظهور لكريسيانو رونالدو بعد وفاة ابنه (صورة)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

بدا النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو في حالة نفسية سيئة لدى عودته إلى تدريبات مانشستر يونايتد في اول ظهور له بعد إعلانه وفاة طفله أثناء ولادته فيما نجا توأمه الآخر.

وتداولت وسائل الإعلام البريطانية ومنها "تيليغراف" و"ميرور" صورة رونالدو في سيارة يقودها شخص آخر -على غير العادة- أثناء وصوله لمقر تدريبات مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو قد كتب على حسابه في "إنستغرام" رسالة مؤثرة قبل يومين قال فيها: "من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفى، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنعيش تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة.. نود أن نشكر الأطباء والممرضين لرعايتهم ودعمهم لنا".

وأضاف: "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، نسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن.. فتانا الصغير، ستكون ملاكنا.. سنحبك دائما".

يذكر أن رونالدو غاب عن المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد، الأربعاء، برباعية نظيفة أمام ليفربول في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المواجهة لفتة جميلة من جماهير ليفربول في استاد "أنفيلد" عندما صفقوا مطولا لرونالدو رغم غيابه عن اللقاء وذلك في الدقيقة السابعة (رقم كريستيانو) ورفعوا قميصه في المدرجات كنوع من التقدير والمواساة على ما أصابه.

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