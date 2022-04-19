لاعب برازيلي يراوغ المدافعين والحارس.. ويسدد بطريقة مضحكة! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب في الدوري البرازيلي أهدر كرة بشكل غريب على الرغم من المجهود الخرافي الذي بذله في المباراة من مراوغة أكثر من رائعة، إذ تخطى كل المدافعين الذين وقفوا في وجهه قبل أن يسدد بطريقة مضحكة فوق العارضة على الرغم من أن المرمى كان خالياً تماماً.

وأثار المشهد نوبة من الضحك بين رواد مواقع التواصل في وقت كان كثيرون قد أعربوا عن إعجابهم بطريقة اللاعب في المراوغة وسرعة انطلاقته لكنه أفشلها في نهاية المطاف.

Eu vi isso aqui ao vivo e não tô acreditando até agora pic.twitter.com/K1ppoa5dB5 — Gabi Nolasco (@gabinolasco) April 18, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news