صدمة.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده ونجاة توأمته

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن لبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن وفاة نجله أثناء عملية ولادته من زوجته جيورجينا رودريغيز في وقت اكتملت ولادة المولود الثاني وهي أنثى، بحسب ما صرح في صفحته على "إنستغرام".

وقال رونالدو في رسالة مؤثرة: "إنه من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي. فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة.. وأوضح "نود أن نشكر الأطباء والممرضين لرعايتهم الخبيرة ودعمهم".

وشدد "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن.. فتانا الصغير، ستكون ملاكنا. سنحبك دائما".

ويستعد رونالدو لخوض مباراة مانشستر يونايتد مع ليفربول غدا الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتعتبر في غاية الأهمية لتحديد مصير منافسة ليفربول على لقب "البريمييرليغ" ومانشستر يونايتد على حجز المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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