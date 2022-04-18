أرنولد يدافع عن محمد صلاح.. مستواه لم يتراجع

المصدر: أحمد طارق- دبي

رفض الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، الانتقادات الموجهة إلى زميله المصري محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم إحراز الأهداف، مؤكداً أنه مستوى الدولي المصري لم يتراجع.



وقال أرنولد، في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "أعتقد أن الانتقادات غير عادلة، بسبب المستويات التي قدمها صلاح في السابق".



وأضاف: "صلاح ضحية لنجاحه الشخصي.. لا يزال هدافًا كبيرًا، كما أنه يأتي في الترتيب الثاني خلفي، كأكثر من منح تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم ذلك يقول الناس إن أداءه سيئ.. إنه تقريبا أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا أيضا".



وتابع: "انظر إلى ما فعله صلاح معنا خلال المواسم الخمسة الماضية.. لقد كان رائعًا، لذا ليس من العدل أن يقول الناس إنه يمر بمرحلة سيئة".



وختم: "كلنا نعتقد أنه سيسجل أهدافًا إنها مجرد مسألة وقت، قبل أن يضع الكرة في الشباك مرة أخرى".



ولم يسجل صلاح من اللعب المفتوح، خلال آخر 10 مباريات مع "الريدز" في مختلف البطولات.



يذكر أن صلاح يتصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفاً بينما يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، برصيد 8 أهداف، بفارق 5 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.

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