غوارديولا يدافع عن خطأ حارس سيتي ستيفن

المصدر: لندن ■ رويترز

دافع مدرب مانشستر سيتي المدرب الإسباني، غوارديولا، عن حارس المرمى الثاني للفريق زاك ستيفن، قائلاً في تصريح صحافي: «إنه يجب استمراره في موقعه، رغم الخطأ الذي ارتكبه وتسبب في هزيمة فريقه 3-2 أمام ليفربول في قبل نهائي كأس إنجلترا أول من أمس. وبعد الهدف الأول لليفربول الذي أحرزه إبراهيم كوناتي بضربة رأسية، منح خطأ حارس المرمى الأميركي ستيفن ليفربول الهدف الثاني في غضون 17 دقيقة». وقال غوارديولا: «كان خطأ غير مقصود».

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