«عُملة مشفّرة» تتسبب في اعتقال نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم

المصدر: كوالالمبور ■ أ.ف.ب

ألقي القبض على نائبة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة الاحتيال في ما يتعلق بقضية عُملة مشفّرة، وفق ما أفادت وكالة «إيرنا» الرسمية أمس. وأوضحت وكالة الأنباء أنه تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشؤون المرأة، شهره موسوي، في أعقاب «شكاوى عدة» تم التقدم بها ضدها. ويذكر أنه في فبراير الماضي، أُقيل رئيس الاتحاد الإيراني شهاب الدين عزيزي خادم، بعد عام على توليه منصبه.

وكانت صحيفة «إيران» الحكومية اليومية قد اتهمته بـ«نقص في الشفافية المالية»، و«توقيع عقد مع شركة أجنبية لاستيراد تقنية حكم فيديو المساعد (في إيه آر)».

وفقًا للوكالة الرسمية، فإن زوج نائبة الرئيس معتقل أيضاً في قضية العُملة المشفّرة المزيّفة.

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