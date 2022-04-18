سان جرمان يحسم الكلاسيكو أمام مرسيليا ويقترب من استعادة الدوري الفرنسي

المصدر: وكالات

وضع فريق باريس سان جيرمان قدما على منصة التتويج بالدوري الفرنسي لكرة القدم، عبر الفوز في مباراة الديربي التي جمعته بضيفه أولمبيك مرسيليا 2 /1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين.

وتقدم نيس للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه لوريان 2 /1 ،فيما اكتسح ليون ضيفه بوردو 6 /1.

وفي مباريات أخرى، تعادل تروا مع ستراسبورج 1 /1 ،ونانت مع انجيه 1 /1،وميتز مع كليرمون فوت 1 /1 ،ومونبلييه مع ستاد ريمس سلبيا.

وعلى ملعب حديقة الأمراء ، تقدم البرازيلي نيمار بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 12 ،ثم رد دويي كاليتا كار بهدف التعادل لمرسيليا في الدقيقة 31 قبل أن يسجل كيليان مبابي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر ضربة جزاء.

ورفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرسيليا قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

وعلى ملعب اليانز ريفييرا، رفع نيس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع ،وتوقف رصيد لوريان عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم أندي ديلور بهدف لنيس من ضربة جزاء في الدقيقة، 54 ثم تعادل أرماند لوريونت للوريان في الدقيقة 61 ،لكن أندي ديلور خطف هدف الفوز لنيس قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

وعلى استاد جروباما، اكتسح ليون ضيفه بوردو بستة أهداف مقابل هدف حيث سجل موسى ديمبلي هدفين وأضاف كارل توكو ايكامبي هدفين وتكفل لوكاس باكيتا ورومان فافر بالهدفين الأخرين لليون في الوقت الذي سجل فيه سيكو مارا الهدف الوحيد لبوردو من ضربة جزاء.

ورفع ليون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير.

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