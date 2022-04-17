تشلسي ينفض غبار دوري الأبطال ويلحق بليفربول الى نهائي كأس إنجلترا

المصدر: وكالات

نفض تشلسي غبار تنازله عن لقب دوري أبطال أوروبا وبلغ نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثالثة توالياً والخامسة في آخر ستة مواسم والسادسة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه على جاره كريستال بالاس 2-صفر الأحد في نصف النهائي على ملعب "ويمبلي".

ودخل فريق المدرب الألماني توماس توخل اللقاء على خلفية تنازله في منتصف الأسبوع عن لقب دوري أبطال أوروبا رغم فوزه في إياب ربع النهائي على ريال مدريد الإسباني 3-2 في معقل الأخير بعد التمديد، وذلك لخسارته ذهاباً في لندن 1-3.

ويلتقي تشلسي في النهائي المقرر في 14 مايو على ملعب "ويمبلي" أيضاً، ليفربول الذي حسم السبت مواجهته النارية مع مانشستر سيتي 3-2، ليلغ النهائي منذ موسم 2011-2012 حين خسر أمام تشلسي بالذات 1-2.

وسيكون نهائي الكأس إعادة لنهائي كأس الرابطة الذي حسمه ليفربول على حساب تشلسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ووجه روبن لوفتوس-شيك الذي سجل الهدف الأول لتشلسي، تحذيراً لليفربول بالقول "نريد الثأر منهم، بكل بساطة. لقد كانت مباراة رائعة في نهائي كأس الرابطة وكان من الممكن أن تذهب النتيجة لأي من الفريقين".

وفي ظل فقدانه الأمل بمنافسة مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري وتنازله عن لقب دوري الأبطال، يشكل الفوز بالكأس الإنجليزية للمرة الأولى منذ 2018 والتاسعة في تاريخية، فرصة لتشلسي من أجل انقاذ موسمه الصعب الذي تأثر معنوياً بالعقوبات المفروضة عليه وعلى رئيس الروسي رومان أبراموفيتش على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وتقدم البديل روبن لوفتوس تشيك بالهدف الأول لتشيلسي عن طريق تسديدة قوية بعد تمريرة أبدلت اتجاهها من زميله كاي هافرتس في الدقيقة 65.

وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني بعد 11 دقيقة أخرى، حيث تلقى تمريرة تيمو فيرنر عند حافة منطقة الجزاء ومهد الكرة لنفسه بمهارة ثم أطلق تسديدة أرضية قوية داخل شباك الحارس جاك باتلاند.

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