الدور النهائي للسلة السورية.. بنكهة عربية في تعاقدات المحترفين

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت ساحة كرة السلة السورية في الساعات القليلة الماضية، تعاقد اندية الدوري الممتاز، مع لاعبين محترفين، تدعيماً لصفوفها قبيل استهلالها الشهر المقبل الدور النهائي "فاينال فور"، بطموح انتزاع اللقب، في تعاقدات غلب عليها الطابع العربي.

وقالت صحيفة "البعث" السورية، إن: "العديد من الأسماء التي تم طرحها غلب عليها الطابع العربي، قبل أن يتجه "أهلي حلب" وصيف الترتيب العام الحالي لبطولة الدوري برصيد 36 نقطة، ووفق تصريحات لمشرف اللعبة بالنادي فراس المصري، بالتعاقد رسمياً مع الجزائري محمد حراث البالغ من العمر 31 سنة، وطوله 197 سنتيمتر، القادم من نادي الفتح السعودي والمتوج معه العام الماضي بلقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب أميركي في مركز صانع الألعاب".

وأضافت: "اتجه نادي الوحدة متصدر بطولة الدوري بالعلامة الكاملة وبرصيد 38 نقطة، إلى المدرسة التونسية، وفقاً لما أكده رئيس النادي أنور عبد الحي، بالتعاقد مع التونسيين عمر عبادة ومحمد حديدان القادمين أيضاً من الدوري السعودي، ويتمتعان بخبرة كبيرة في البطولات الأفريقية والعربية".

وتابعت الصحيفة السورية: "لم تتجه باقي الأندية المرشحة لبلوغ الأدوار النهائية، لإبرام صفقات مع محترفين، إذ لم يقدم الجلاء الحلبي رغم ضمان تأهله كثالث الترتيب الحالي إلى "فاينال فور" بتدعيم صفوفه بأي من اللاعبين العرب أو الأجانب، في حين بات عملاق منتخب الجزائر محمد عبد الصديق تواتي على بعد خطوة من التوقيع مع حامل لقب دوري العام الماضي فريق الكرامة، والمشروطة طبعاً بتأهل الكرامة لدور الأربعة الكبار".

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