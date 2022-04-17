شباب الأردن يرد على "تدخين" محترفه دوغلاس بعد استبداله في مباراة الجزيرة

المصدر: جوني جبور - دبي

رد نادي شباب الأردن على الشائعات والأخبار التي طالت محترفه البرازيلي دوغلاس، ولجوئه إلى "التدخين"، بعد استبداله في مباراة الفريق أمام الجزيرة لحساب الجولة الثانية في دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، وانتهت بفوز شباب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال نادي شباب الأردن في بيان رسمي: "بعض الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت خبراً لا أساس له من الصحة عن المحترف البرازيلي دوغلاس، وأنه كان يدخن بعد تبديله في مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي الجزيرة في بطولة الدوري".

وأضاف البيان: "اللاعب دوغلاس تناول كبسولة دواء بعد استبداله، بالإضافة إلى كونه أصلاً من غير المدخنين، وهذا النوع من الشائعات والسلوكيات المرفوضة رياضياً لا تصدر عن اللاعب ولا عن زملائه في نادي يدرك تماماً قيم كرة القدم والرياضة عموماً". وأوضح النادي: "إدارة شباب الأردن تدعو الصفحات لتحري الدقة مستقبلاً، والتأكد من صحة الخبر قبل نشره بتلك الطريقة التي تهدف المساس بسمعة النادي وكل من فيه". وأشار إلى أن "شباب الأردن لن يتوانى مستقبلاً عن الملاحقة القانونية لكل من يكرر نشر مثل هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة". وختم بالقول: "كنا ولا نزال أصحاب رسالة رياضية هدفها الأول والأخيرة خدمة الوطن ورياضته بكافة الصور والأشكال".

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