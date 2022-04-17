نجم أرجنتيني صاعد يحتفل بـ"هاتريك رونالدو".. ميسي "يعاقبه" وأغويرو يوبخه

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت وسائل إعلام أوروبية، بينها صحيفة "ماركا" الإسبانية عن الجدل الذي صاحب الصورة التي نشرها النجم الصاعد في الكرة الأرجنتينية ألخاندرو غارناتشو (17 سنة)، والذي ظهر في قائمة مانشستر يونايتد خلال مباراة نوريتش سيتي أمس، وعاش أجواء الاحتفال بـ"هاتريك تاريخي" للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قام الأخير بإهدائه كرة الهاتريك. ولم يتأخر غارناتشو في شكر رونالدو، فنشر صورته مع "الدون" وهو يستلم الكرة منه، وكتب "الأفضل في كل الأوقات"، ومعها صورة "الماعز"، في إشارة إلى أن رونالدو هو الأفضل في تاريخ الكرة العالمية، متجاهلا مواطنه ميسي.

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية إن الامر تسبب في انزعاج لليونيل ميسي، وتردد أنه ألغى متابعة النجم الصاعد، والذي شارك معه في تدريب سابق مع المنتخب الأرجنتيني، كما قام النجم السابق سيرجيو أغويرو بتوبيخ غارانتشو من خلال برنامج إذاعي له، وقال له "أنت تقول هذا لأنك لم تلعب مع الأفضل بعد"، وتعرض غارناتشو لسيل من الشتائم والانتقادات من قبل أنصار ميسي في الأرجنتين وحول العالم، لأنه رأى أن رونالدو هو الأفضل في تاريخ الكرة العالمية، وليس ميسي.

وكان رونالدو سجل ثلاثية مان يونايتد في مرمى نوريتش سيتي أمس بالدوري الإنجليزي، ليقود فريقه إلى الفوز 3-2، وهو الهاتريك الـ60 لرونالدو، والـ50 مع الأندية، حيث لم يصل أي لاعب آخر إلى هذا الرقم في تاريخ الكرة، رغم أنه في الـ37 من عمره.

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