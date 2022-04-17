الأهلي المصري يتغلب على الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

المصدر: القاهرة - د ب أ

تغلب الأهلي المصري على ضيفه الرجاء المغربي 2 /1، مساء السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق عمرو السولية من ضربة جزاء في الدقيقة 13، وبعدها بعشر دقائق نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني للفريق المصري.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل محمد زريدة هدف تقليص الفارق للرجاء.

وشهدت المباراة طرد مروان الهدهودي لاعب الرجاء في الدقيقة 60، فيما أضاع عمرو السولية لاعب الأهلي ضربة جزاء بعد ذلك بدقيقة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء.

ودخل الأهلي المباراة بدون مقدمات، حيث سعى منذ البداية لتشكيل خطورة على مرمى أنس الزنيتي حارس مرمى الرجاء، محاولا تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 13، نجح الأهلي في مسعاه حينما سجل له لاعب الوسط عمرو السولية الهدف الأول، من ضربة جزاء بعد لمسة يد من إلياس الحداد لاعب الرجاء، ليتأكد الحكم من ذلك من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ويقرر احتساب الركلة التي جاء منها هدف التقدم.

وبعد الهدف، تسيد الأهلي المباراة إلى حد كبير، وتبادل لاعبوه التمريرات فيما بينهم في وسط الملعب، بينما ساد الارتباك أسلوب لعب فريق الرجاء الذي حاول شن بعض الهجمات المرتدة لإدراك التعادل.

وأثمرت سيطرة الأهلي على المباراة عن تسجيله الهدف الثاني عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 23، بعدما توغل زميله الجنوب إفريقي بيرسي تاو من الجهة اليسرى، ليلعب كرة عرضية قابلها الشحات بتسديدة في الشباك معلنا تقدم فريقه بالهدف الثاني.

وطالب لاعبو الرجاء بضربة جزاء في الدقيقة 28 بدعوى لمس الكرة يد مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 38، بعدما لعب حسين الشحات كرة عرضية من ضربة ركنية، ليوجهها السولية بضربة رأس، قبل أن يبعدها مدافعي الرجاء في اللحظات الأخيرة إلى ضربة ركنية لم تسفر عن جديد.

وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول، محاولات عدة من الرجاء لتسجيل هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، نجح محمد زريدة في تسجيل هدف تقليص الفارق للرجاء بعدما تلقى تمريرة أرضية من الجهة اليمنى من زميله عبد الإله مدكور، ليسدد كرة هزت شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الأهلي 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الرجاء ضغطه من أجل إدراك التعادل، لكن الأهلي بادله الهجمات على مدار ربع الساعة الأولى من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 60 احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي، بعد لمسة يد من مرواني الهدهودي لاعب الرجاء داخل منطقة الجزاء، ليقرر الحكم احتساب الركلة ورفع البطاقة الحمراء في وجه مدافع الرجاء.

ولم ينجح الأهلي في استغلال ضربة الجزاء المحتسبة، ليضيعها السولية، بعدما تألق الزنيتي في التصدي للكرة في الدقيقة 61، لتضيع فرصة تعزيز الفارق للفريق المصري.

وفي الدقيقة 67 لعب محمد هاني كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليوجهها أحمد عبد القادر بضربة رأس مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الرجاء.

وأضاع بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي في الدقيقة 81، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة فوق عارضة مرمى الزنيتي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز الأهلي 2 / 1 على الرجاء.

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