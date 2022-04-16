محمد صلاح أسوأ لاعب في ليفربول.. الأزمة مستمرة بعد 35 يوماً

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

واصل اللاعب المصري محمد صلاح عروضه المتواضعة وابتعاده عن الشباك سواء مع فريقه ليفربول أو المنتحب المصري وهو ما قد يكلفه قريباً خسارة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد اقتراب لاعب توتنهام، الكوري هيونج سون، منه حيث أصبح الفارق 3 أهداف فقط بعدما كان قد وصل إلى 8 أهداف من أقرب منافسيه، إضافة إلى صحوة رونالدو، والوصول إلى 15 هدفاً.

ولم يتمكن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من حل الأزمة بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في كأس إنجلترا حيث حصل محمد صلاح على أقل تقييم في الفريق هو واللاعب فابينيو، وكلاهما حصل على 6.3 من 10.

ويعاني محمد صلاح منذ 35 يوماً لم ينجح فيها في الوصول إلى الشباك وبالتحديد من أخر هدف أحرزه وكان في مباراة برايتون، في الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل أحرز فيها صلاح هدف من ركلة جزاء، وبعدها فشل اللاعب في الوصول إلى الشباك سواء مع فريقه في البطولات الثلاثة التي يخوضها، إضافة إلى مباريات المنتخب المصري.

وشارك محمد صلاح في الفوز الذي حققه ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل الريدز للنهائي.

ولعب محمد صلاح المباراة من البداية وحتى صافرة النهاية، وخاض 90 دقيقة وقدم أداءً متوسطًا، حيث صلاح حصل على تقييم 6.3 من 10، وهو أقل تقييم بين لاعبي ليفربول بجانب فابينيو، فيما حصل ماني والذي سجل ثنائية على أعلى تقييم بـ 8.3 وفقًا لما ذكرته شبكة "sofascore" العالمية.

وسدد محمد صلاح تسديدة واحدة على المرمى، واثنتان خارج المرمى وراوغ مرتين صحيحتين من أصل (3)، وأهدر فرصة كبيرة واحدة، وذكرت الشبكة أن صلاح لمس الكرة 38 مرة، وجاءت نسبة دقة تمريراته بنسبة 71%، وفاز في (2) من (10) بالمواجهات الأرضية، وفاز في (1) من (4) بالكرات الرأسية، وارتكب خطأ وحيدًا ووقع في التسلل مرتين.

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