كلوب يحمل منتخب مصر مسؤولية تراجع مستوى محمد صلاح

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

دافع المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، عن نجم الفريق وهدافه محمد صلاح، مشيرا إلى أن تراجع مستوى الفرعون المصري في الفترة الماضية كان طبيعيا بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها مع منتخب مصر، مشيرا إلى صلاح سيعود اقوى مما كان، وذكر كلوب أن النجم المصري يمر بـ «فترة صعبة».

وقال كلوب، في تصريحات لموقع «ليفربول إيكو» قبل مباراة مانشستر سيتي اليوم: «أعلم أن محمد صلاح سينهي الموسم الجاري بقوة، علينا الآن أن نعيد ضبط الأمور، لأن كل مباراة نخوضها منذ يناير الماضي بمثابة نهائي، هذا أمر جنوني».

وأضاف: «محمد صلاح مر بأصعب فترة في مسيرته المهنية في شهر يناير، وصل مع منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم وشارك لمدة 120 دقيقة ولم يحقق الفوز».

وأوضح: «هناك مشكلة بأن تكون نجمًا في بلدك لأن الجميع يريد منك شيئًا، كل شيء يصبح أصعب للغاية وتكون المسؤولية ثقيلة».

وكشف كلوب: «الدور الذي يقوم به صلاح هائل وضخم، مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقه».

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