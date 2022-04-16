زوجة ليفاندوفيسكي تفضح وجهته.. وعند محمد صلاح وهالاند النبأ اليقين!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثارت زوجة مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها في إسبانيا، وعلقت عليها: "مرحبًا بالجميع!.. صباح الخير من مايوركا، إنه لأمر رائع أن أكون هنا مرة أخرى، بدأت في تعلم اللغة الإسبانية، ما رأيكم؟".

وفهم جمهور الكرة العالمية وبرشلونة على وجه الخصوص من المنشور بأن ليفاندوفيسكي يقترب كثيراً من التوقيع على كشوفات النادي الكاتالوني الصيف المقبل خصوصاً أن اللاعب ينتهي عقده مع الفريق البافاري في يونيو 2023.

ومما يعزز من تفسيرات الجماهير بقرب انتقال ليفاندوفيسكي إلى برشلونة الأنباءالمتداولة حول حسم النجم النرويجي هالاند وجهته بالرحيل عن بروسيا دورتموند متجهاً إلى مانشستر سيتي وهو اللاعب الذي كان مطلوباً بقوة من إدارة برشلونة، وكذلك الحال لورقة النجم المصري محمد صلاح الذي يضع اللمسات الأخيرة على عقده الجديد مع ليفربول.

وكان أحد اللاعبين الثلاثة ليفاندوفيسكي وصلاح وهالاند مرشحين بقوة للانتقال إلى برشلونة بعدما فتحت إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا قنوات اتصال مع وكلاء أعمالهم في الفترة الأخيرة.

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