جزائريون يحتشدون أمام مقر "فيفا" لإعادة مباراة الكاميرون.. والمصريون ينتظرون (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير جزائرية نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيورخ السويسرية، احتجاجا على نتيجة مباراة منتخب بلادهم مع الكاميرون والتي يعتبرونها ظالمة بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها الحكم الغامبي بكاري غاساما وأقصت "محاربي الصحراء" من سباق التأهل لمونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الجزائري قد خسر من الكاميرون 1-2 على أرضه الشهر الماضي في إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، على الرغم من أنه فاز ذهاباً في الكاميرون بهدف نظيف.

وأظهر الفيديو المشجعين الجزائريين يهتفون لمنتخب بلادهم فيما يهاجمون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والحكم غاساما ويوجهوا لهما تهمة الفساد، مطالبين بتدخل عاجل من رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو لإعادة المباراة، مؤمنين بحقهم في بطاقة التأهل.

#جزائريون يحتجون أمام مقر الاتحاد الدولي " #فيفا" للمطالبة بإعادة مباراة المنتخب الجزائري و #الكاميرون المؤهلة لمونديال قطر 2022

اذا لم يتم إعادة المباراة سوف يتم دحدوحيات من الطراز العالمي ياجدكم 😁 pic.twitter.com/1XpZgHqpR5 — جريدة الصباح (@jarida_assabah) April 14, 2022

وكان الحكم غاساما قد ألغى هدفين لمنتخب الجزائر بعد الرجوع لتقنية الفيديو في وقت احتسب هدفاً مثير للجدل بمرمى الجزائر.

يذكر أن لجنة الانضباط في التحاد الدولي "فيفا" ستناقش الاحتجاج الجزائري ضد الحكم غاساما في 21 إبريل الجاري، وستبت أيضاً في اعتراض شبيه من الاتحاد المصري بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفراعنة مع السنغال في داكار وارتكب فيها جمهور صاحب الأرض تجاوزات ومخالفات عدة أرعبت اللاعبين في الملعب من رمي مقذوفات واعتداءات لفظية وعنصرية على نجم الفريق محمد صلاح وزملائه.

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