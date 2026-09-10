الإمارات: نقدّر الشعب الجزائري الشقيق.. ونأمل أن يكون قرار قطع العلاقات مؤقتاً

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أصدرته اليوم: "في ضوء قرار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بقطع علاقاتها مع دولة الإمارات، تؤكد دولة الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار".

وأضافت الخارجية في بيانها: "تتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين".

وختمت الخارجية البيان، وأكدت قائلة: "كما تؤكد وزارة الخارجية تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها".