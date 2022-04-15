نادي بيروت يتعاقد مع نجم دالاس مافيريكس الأميركي لكرة السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن نادي بيروت لكرة السلة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تعاقده مع الدولي التونسي صالح الماجري، النجم السابق لفريق دالاس مافيريكس في الدوري الأميركي للمحترفين.

وجاء تعاقد فريق العاصمة اللبناني مع الماجري، ضمن قائمة المحترف الأجنبي، وذلك لتدعيم صفوف "بيروت" في منافسات "الفاينال فور" التي تأهل إليها في الدوري اللبناني لكرة السلة.

ويطمح النادي البيروتي، في تعاقداته الأخيرة، إلى انتزاع لقب الدوري اللبناني، خصوصاً أن الماجري سيجاور في بيروت صديقه السابق في نادي الجهراء الكويتي ونجم منتخب لبنان وائل عرقجي.

يذكر أن الماجري شارك مع منتخب تونس لكرة السلة في بطولة كأس العالم 2010، كما حصل مع منتخب بلاده على بطولة أمم أفريقيا في 2011، ما مثل فرصة أمامه للاحتراف خارجاً، قبل الانتقال واللعب مع ريال مدريد بين عامي 2013 و2015، واتبعها بالانضمام إلى دالاس مافيريكس بين عامي 2015 و2019.

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