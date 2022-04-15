مدرب فرانكفورت مستاء في ليلة سقوط برشلونة.. لهذا السبب

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد مدرب آينتراخت فرانكفورت، أوليفر جلاسنر، أنه ليس سعيداً على الإطلاق رغم فوز فريقه على برشلونة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب "كامب نو" في إياب الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

وقال جلاستر في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "إن الفريق لعب بشكل جيد حتى الدقيقة 85، إلا أنه يتعين عليهم القيام بذلك حتى الدقيقة الأخيرة"، موضحاً أنه "ليس سعيد على الإطلاق بعد تلقي شباك فرانكفورت لهدفين من برشلونة في الوقت بدل الضائع".

وأشار جلاستر إلى طريقة استعداد الفريق لمواجهة برشلونة في لقاء الإياب، وقال: "حللنا أسلوب برشلونة جيداً، وكانت لدينا فكرة عن كيفية تنفيذ خطتنا، وقوتنا البدنية وإيقاعنا وسرعتنا التي كنا نتمتع بها، ستسبب لهم المشاكل، واعتقد أن أداء اللاعبين هو ما سمح لنا في الذهاب إلى نصف النهائي".

واعتبر مدرب آينتراخت فرانكفورت، أن جماهير فريقه حققت شيئاً فريداً، وهو بالتأكيد لم يكن يحدث من قبل في عالم كرة القدم، معرباً عم امتنانه لجماهير النادي على ما فعلوه في مباراة الإياب، والأجواء الرائعة التي قدموها.

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