تحديد موعد مباراة أوكرانيا واسكتلندا في ملحق مونديال 2022

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس، عن إعادة جدولة مباراة أوكرانيا واسكتلندا ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022، في الأوّل من يونيو المقبل.

وكان من المفترض أن تحلّ أوكرانيا ضيفة على اسكتلندا على ملعب "هامبدن بارك" في 24 مارس الحالي ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022، لكن الفريق الضيف طالب "فيفا" بإرجاء المباراة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووقعت أوكرانيا واسكتلندا ضمن المسار الأوّل من الملحق الذي عبرت منه ويلز على حساب النمسا في نصف النهائي الأول، وبالتالي ستواجه الفائز من مباراة الأول من يونيو في مباراة نهائية حُدد موعدها في الخامس من الشهر نفسه في كارديف.

وكان "فيفا" أيضاً قد استبعد روسيا من المونديال بسبب غزو أوكرانيا، وحرمها من المشاركة في الملحق أمام بولندا التي تأهلت لاحقاً إلى النهائيات بفوزها على السويد.

وقال فيفا في بيان "أدت المباريات التي أعيدت جدولتها إلى تعديل روزنامة دوري الأمم الأوروبية لبعض المباريات من أجل استضافة المباريات الفاصلة المؤجلة".

وأضاف "يود فيفا أن يشكر كل الأطراف المعنية على روح التضامن والتعاون القوية التي أدت إلى هذا القرار بالإجماع".

وبالتالي بعد انتهاء الملحق، سيكون أحد منتخبات أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز، المنتخب الأوروبي الثالث عشر في مونديال قطر، وسينضم إلى المجموعة الثانية، إلى جانب إنكلترا، الولايات المتحدة وإيران.

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