حبس حكم مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ألقت السلطات الكونغولية القبض على أوليفييه سافاري الحكم المساعد في طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن موقع "footrdc" الكونغولي بأن الحكم أوليفييه سافاري ألقي عليه القبض بعدما سبّ أحد القضاة في الكونغو.

يذكر أن التحكيم في القارة السمراء يشهد انتقادات بالجملة وكثرت أخطائه حتى في ظل وجود تقنية الفيديو "الفار".

من جهته، أوضح النادي الأهلي على موقعه الرسمي أن قاضٍ كونغولي يدعى سامي موامبا، قدّم شكوى ضد أوليفيه سافاري كابيني، وتم نقل الأخير إلى مكتب المدعي العام لمحكمة جومبي العلبا.

وأشار إلى أن أوليفيه سافاري أهان القاضي الذي بدوره أمر باعتقال الحكم الكونغولي في مركز تابع للشرطة الواقعة بمدينة كينشاسا ونقله إلى سجن ماكالا المركزي.

وتابع: "من المحتمل أن يكون لهذه المأساة القانونية تداعيات على بقية مسيرة سافاري المهنية. وقد يغيب بالفعل عن المقبلة، المقررة في القاهرة، لحساب منافسات دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "الأسوأ من ذلك، أن هذا السجل الإجرامي، إذا تم تأكيده، قد يؤدي إلى تهميش دوره من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتمادًا على شروط الأهلية والأخلاق والحياة الكريمة والأخلاق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news