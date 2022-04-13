مدرب منتخب مصر يوضح رسالة محمد صلاح الغامضة بعد مباراة السنغال

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف المدرب العام السابق لمنتخب مصر، ضياء السيد، حقيقة تصريحات محمد صلاح قائد المنتخب المصري ورسالته للاعبين عقب خسارة مباراة السنغال في داكار، والتي فقد فيها المنتخب المصري فرصة التواجد في بطولة كأس العالم 2022، حيث أكد ضياء السيد أن حديث محمد صلاح مع اللاعبين فهم بشكل خاطئ.

ونفى المدرب العام خلال تصريحات تلفزيونية ما يتردد في الشارع الرياضي المصري من أن محمد صلاح هو من يضع تشكيل المنتخب المصري، وقال: "كلام عار تماما من الصحة، هذا السؤال تكرر مع كل مدربي المنتخب الفترة الماضية وكلهم نفوا ذلك"، وأوضح ضياء أن محمد صلاح لم يكن يختار مسددي ضربات الجزاء، وإنما كان ينسق مع اللاعبين الترتيب فقط لكن اللاعبين المختارين للتسديد يضعهم الجهاز الفني.

وأوضح ضياء السيد مفهوم رسالة محمد صلاح بعد خسارة مباراة السنغال وقال: "يشرفني أن محمد صلاح يثق بي فهو أفضل لاعب في العالم، وتواصلت مع صلاح، وأكد أن تصريحاته بعد خسارة مصر من السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، فهمت بشكل خاطئ وسيتواجد في معسكر المنتخب في يونيو المقبل لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار".

وأشار المدرب السابق إلى أن من يتحدث عن اختلاف مستوى محمد صلاح في المنتخب عنه في ليفربول لديه قصور في التقييم وأضاف: "الظروف مختلفة لكن صلاح يقدم أقصى ما لديه مع المنتخب".

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