حارس مرمى يسجل هدفاً لا يصدق.. أذهل زملاءه وصدم خصومه (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحارس مرمى فريق مودينا، ريكاردو جانو، يسجل هدفاً هدفا قتلاً بمرمى فريق إيموليسي في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل الإيجابي 1-1 قرر ريكاردو جانو تسديد كرة من أمام مرماه مباشرة إلى شباك الخصم من مسافة بعيدة فاستقرت الكرة في المرمى معلناً فوز فريقه وتحقيق هدف الفوز الذي أصاب الجماهير واللاعبين بالذهول وحالة هستيرية من الفرح.

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