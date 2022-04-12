موقف الأهلي المصري النهائي من التعاقد مع "بن شرقي الزمالك"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت موقع "لي 360 سبورت" المغربي بأن إدراة الأهلي تراجعت عن ضم نجم الزمالك أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصاً أن عقد اللاعب ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

وقال الموقع إن مسؤولي الأهلي تراجعوا عن فكرة ضم أشرف بن شرقي إلى صفوف الفريق، موضحاً أن أن أموراً لا تتعلق بكرة القدم جعلتهم يديرون ظهرهم لصفقة التعاقد مع أشرف بن شرقي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن عدم تجديد عقد بن شرقي وخمسة لاعبين آخرين لمماطلتهم في الرد على الإدارة بشأن موقفهم من الاستمرار أو الرحيل عن النادي.

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