جمهور مانشستر سيتي يستغل محمد صلاح بشكل مستفز (صور)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

استغل جمهور مانشستر سيتي نجم فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، بشكل مستفز خلال مباراة الفريقين في قمة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث أظهرت بعض الصور طلب مشجعين من فريق مانشستر سيتي، لمحمد صلاح يطلبون منه الحصول على قمصان لاعبي فريقهم وليس قميصه الشخصي.

وأظهرت الصورة الأول تقدم أحد مشجعي مانشستر سيتي، في مدرجات الملعب، وهو يرفع لافتة كبيرة مكتوب عليها: "محمد صلاح، هل يمكنك الحصول على قميص فيل فودين من أجلي من فضلك"، وفيل فودين، هو (نجم مانشستر سيتي)، ورغم أن محمد صلاح يتمتع بشهرة أكبر وأوسع من فودين، ويتمنى معظم عشاق كرة القدم كيفما كانت انتماءاتهم، الحصول على قميصه، لكن مشجع "السيتي" طلب الحصول على قميص نجم فريقه المفضل "متجاهلا" النجم المصري.

وفي لقطة أخرى من المباراة رفع أحد الأطفال، المشجعين لفريق مانشستر سيتي، لافتة كُتب عليها “محمد صلاح من فضلك ساعدني في الحصول على قميص رياض محرز وكيفين دي بروين"، وبالفعل استجاب محرز لطلب الطفل، حيث قدم له قميصه الخاص به بعد المباراة في تصرف رائع تجاه الطفل المشجع للسيتي.

وكان ملعب الاتحاد قد استضاف مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البطولة، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما ليبقى السيتي في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

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