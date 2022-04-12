اتحاد الكرة المصري يجتمع اليوم لمناقشة المدرب الجديد

المصدر: القاهرة ■ رويترز

قال حازم إمام، عضو إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن المدرب القادم للمنتخب سيكون أجنبياً، بعد الانفصال عن البرتغالي كارلوس كيروش. وقال الاتحاد المصري في صفحته على «فيس بوك» إنه عقد اجتماعاً مع كيروش، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي. وأضاف إمام في اتصال هاتفي مع محطة «أون تايم سبورتس» التلفزيونية المحلية أنه لم يحدث توافق مع كيروش حول بعض الطلبات ليتقرر الانفصال بالتراضي. وأوضح الدولي المصري السابق «يجب أن يكون المدرب الأجنبي القادم صغيراً في السن، وله طموح مناسب للمنتخب المصري، ويلعب بطريقة هجومية، ويسعى للانطلاق من مصر». وسيجتمع الاتحاد المصري برئاسة جمال علام، اليوم، لمناقشة هذا الملف.

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