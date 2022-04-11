اشتباكات عنيفة بين جمهور الترجي والأمن التونسي! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاشتباكات بين عدد من جمهور الترجي ورجال الأمن التونسي خلال مباراة الفريق مع نظيره تطاوين في بطولة الدوري والتي انتهت لمصلحة الترجي بثلاثية نظيفة.

وكشفت وسائل إعلام تونسية عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن التونسي أمام بوابة ملعب "رادس" خلال أعمال الشغب التي انطلقت بن الشوطين وامتدت لأكثر من ساعة رشق خلالها مشجعو الترجي، العناصر الأمنية بالحجارة، وألقوا عليهم عددا من القطع الحديدية والقوارير.

وتأتي الاشتباكات على خلفية تورط عدد من رجال الأمن التونسي بقتل مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي في 31 مارس 2019.

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