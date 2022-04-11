رونالدو يعتذر من مشجع صغير حطّم هاتفه النقال

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أمس، بينها «ديلي ميل»، أن نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، اعتذر من المشجع الصغير لفريق إيفرتون، الذي يعاني مرض التوحّد، وكان يتابع مباراته الأولى من المدرجات، بعد أن تسبب في تحطيم هاتفه النقال، حين كان خارجاً من النفق المؤدي إلى غرف الملابس على إثر الخسارة 1-صفر من فريق إيفرتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أول من أمس.

وقال رونالدو، من خلال حسابه على «فيس بوك»: «إنه لم يشعر بنفسه بسبب الضغط النفسي الكبير من المشجعين عليه وظروف المباراة، فتسبب في تحطيم هاتف المشجع»، وقال: «إنه يعتذر منه ويدعوه إلى رحلة لحضور مباراة لمانشستر يونايتد في استاد (أولد ترافورد) معقل فريق (الشياطين)».

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