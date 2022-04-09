"أهلي حلب" يمطر سلة "الثورة" وينافس الوحدة على صدارة دوري السلة السوري

المصدر: جوني جبور-دبي

حقق فريق أهلي حلب (الاتحاد سابقاً)، انتصاراً عريضاً على ضيفه الثورة، بفارق 48 نقطة وبنتيجة "104-56"، في مباراة جمعتهما لحساب افتتاح الجولة الـ 20 في بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة السلة، والتي شهدت أيضا احتفاظ الوحدة بسجله الخالي من الهزائم بفوزه على صاحب الضيافة النواعير بواقع "74-57"، وعودة الطليعة بانتصارٍ مستحق من أمام مضيفه حطين بواقع "73-63"، قبل أن يسعد الوثبة جمهور ناديه بتحقيقه الفوز على ضيفه الحرية "84-71".

وواصل أهلي حلب مطاردته الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق النقطتين عن الوحدة المتصدر، فيما فرض النواعير نفسه مؤقتاً على الجلاء في المركز الثالث برصيد 31 نقطة لكل منهما، مع العلم أن الجلاء سيلعب اليوم في ختام الجولة أمام ضيفه الكرامة سادس الترتيب برصيد 27 نقطة.

وأهدى الفوز فريق الوثبة الارتقاء إلى النقطة 27 والمركز السابع، بفارق النقطة عن الجيش صاحب المركز الخامس مؤقتاً، خصوصاً أن الجيش سيخوض مباراته اليوم في ختام الجولة أمام الفيحاء متذيل الترتيب برصيد 21 نقطة.

كما نجح الطليعة بفوزه على حطين في اقتناص نقطتين ثمينتين، قادته إلى فرض نفسه شريكاً على الحرية في المركز الثاني برصيد 25 نقطة لكل منهما، ولتودي خسارة الثورة في بقائه بالمركز العاشر برصيد 23 نقطة، بفارق النقطة عن حطين في المركز 11 وما قبل الأخير.



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