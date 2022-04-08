مشجع يقتحم الملعب ويفسد هجمة مرتدة على فريقه في توقيت قاتل! (فيديو)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووكالات

وجه ديفيد مويس المدير الفني لفريق ويستهام الإنجليزي انتقادات لمشجع اقتحم أرضية الملعب وأفسد هجمة واعدة للفريق في مواجهة ليون الفرنسي، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1 أمس الخميس في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم. ​

وللمرة الثانية في المباراة، اقتحم مشجع أرضية الملعب، وقد كان ذلك في لحظة شن ويستهام هجمة خطيرة علما بأنه كان يلعب ناقصا في ذلك الوقت، حيث طرد آرون كريسويل من صفوف الفريق في الدقيقة 45 .

آخر الدقايق ..

ويستهام مطرود لاعب وماصدقوا تجيهم هجمة مرتدة …



ثم ينزل مشجع ويخرب كل شيء 😅



pic.twitter.com/uxslvE4AWq — مشاري (@mushari16) April 7, 2022

وقال مويس :"شعرت بالحيرة. هذا نادي جيد بالفعل ويفعل العديد من الأشياء الجيدة.. لكن هذه الأشياء التي شاهدناها الليلة لم تساعد الفريق، فقد كنا في هجمة مرتدة ولدينا فرصة للتسجيل."

ويخوض ويستهام دور الثمانية في بطولة أوروبية كبرى للمرة الأولى خلال 41 عاما، وقد افتتح التسجيل في مباراة أمس رغم النقص العددي، وتقدم عن طريق جارود بوين في الدقيقة 52 .

وبعدها تعادل ليون بهدف سجله تانجي ندومبيلي في الدقيقة 66، ومن المنتظر أن تحسم المواجهة عبر مباراة الإياب المقررة في فرنسا يوم الخميس المقبل.



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