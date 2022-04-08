بايرن ميونيخ يعود إلى ألمانيا لتعويض خيبته القارية

المصدر: برلين ■ أ.ف.ب

بعد خسارته «المستحقة»، أول من أمس، على أرض فياريال الإسباني صفر-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يعود بايرن ميونيخ إلى معركة الدوري الألماني، حيث يسعى إلى استعادة توازنه، وعدم منح ملاحقه بوروسيا دورتموند أي أمل بالعودة لمقارعته على اللقب، وذلك من خلال الفوز على ضيفه أوغسبورغ اليوم في المرحلة 29. ومع دخول الدوري الألماني مراحله الست الأخيرة، يتربع بايرن على الصدارة بفارق تسع نقاط عن دورتموند الثاني، الذي يحل ضيفاً في المرحلة الـ31 على النادي البافاري.

وسيكون المدرب يوليان ناغلسمان أمام مهمة صعبة ضد أوغسبورغ، الذي استفاد الأربعاء من مباراته المؤجلة مع ماينتس (2-1) للابتعاد عن منطقة الهبوط، ليس بسبب قوة الخصم، بل لأن تركيز لاعبيه سيكون منصباً على ما ينتظرهم الثلاثاء، حين يستضيفون فياريال في الإياب.

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