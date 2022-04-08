محمد صلاح يمر بأزمة كبيرة.. وكلوب يكشف السبب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصل النجم المصري محمد صلاح ظهوره المتواضع مع ليفربول، منذ عودته من مهمته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم «قطر 2022»، التي أسفرت عن خروج «الفراعنة» من سباق المنافسة بالخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في داكار، إذ لا يقدم مستواه المعهود مع «الريدز»، وهذا ما كشفت عنه مباراة، الثلاثاء، أمام بنفيكا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولم يضع صلاح بصمته في المباراة التي فاز فيها ليفربول 3-1، فيما أحرز أهداف الفريق السنغالي ساديو ماني والفرنسي إبراهيما كوناتيه والكولومبي لويز دياز.

وعلّق مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، في تصريحات لصحيفة «مترو» البريطانية، بأن النجم المصري محمد صلاح «يمر بفترة صعبة»، مؤكداً أنه تأثر بفشل بلاده في التأهل لكأس العالم.

ويعانى محمد صلاح من مباراة أخرى محبطة، حيث أضاع فرصة ممتازة في الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله بعد مرور ساعة.

وقال كلوب رداً على سؤال حول استبدال صلاح: «لم أفعل شيئاً مختلفاً عما أفعله عادة»، وأضاف: «كل لاعب في هذا الموقف يريد أن يسجل، ومن الواضح مع كل القصص حوله، أن محمد صلاح يريد التسجيل أيضاً، خصوصاً في هذه اللحظة، ولكن كل شيء على ما يرام».

وتابع: «إنها فترة صعبة، عاد كل من صلاح وماني من إفريقيا، وهو أمر ليس سهلاً حقاً، لقد رزحا تحت ضغط هائل.. كان مدرباهما جزءاً من ذلك أيضاً، لوضع مزيد من الضغط عليهما».

وختم: «أعتقد الآن أنه يحتاج إلى وقت لتسوية الأمور والاستقرار، هذا كل شيء. لقد كانت مباراة (أمام بنفيكا) مهمة بالنسبة إلى صلاح وساديو الليلة، يمكن للاعب أن يسجل، والآخر للأسف لا، لكن كل شيء سيكون على ما يرام».

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