برشلونة يلعب مباراة ودية تاريخية في أستراليا

المصدر: برشلونة ■ أ.ف.ب

سيلعب نادي برشلونة مباراة ودية في أستراليا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتهاء الموسم الجاري في 25 مايو المقبل، ضد مجموعة من أفضل لاعبي الدوري الأسترالي، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

وأوضح الـ«بلاوغرانا» في بيان أن «المباراة ستقام على ملعب أكور في سيدني، الذي يتسع لـ80 ألف مشجع». وتعد هذه سابقة كبيرة لبرشلونة الذي لم يلعب أبداً في أستراليا في تاريخه، في أي رياضة أو قسم على الإطلاق. وأضاف النادي في بيانه أن «المباراة الودية ستقام خلال أسبوع حاسم في أستراليا، لأن نهائي البطولة المحلية يقام بعد ثلاثة أيام».

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