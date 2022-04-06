الرمثا يستعيد فرحة الفوز بـ "كأس السوبر الأردني" بعد غياب 32 عاماً

المصدر: جوني جبور - دبي

توج فريق الرمثا بلقب كأس السوبر الأردني لكرة القدم، عقب فوزه على الفيصلي بهدفين دون رد، في مواجهة جماهيرية جمعتهما أمس على استاد عمان الدولي.

وأعاد الرمثا كأس السوبر إلى خزائن النادي بعد غياب دام 32 عاماً، ليضيف إلى خزائنه الكأس الثالثة بتاريخ مشاركته في المسابقة. وعمل الرمثا على مباغتة منافسه الفيصلي من خلال الاعتماد على أسلوب هجومي مدروس، قاده سريعاً إلى افتتاح التسجيل عبر محترفه السينغالي كوليبالي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف حمزة الدردور الهدف الثاني في الدقيقة 65.

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