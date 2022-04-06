حارس صربي يقود الفيحاء السعودي لفوز تاريخي

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب.

سجّل الفيحاء إنجازاً غير مسبوق بوصوله إلى نهائي كأس ملك السعودية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه، أول من أمس، على الاتحاد بهدف نظيف سجله محمد أبوسبعان.

ويدين الفيحاء بالفضل لحارس مرماه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، الذي تأهل مع منتخب بلاده إلى مونديال قطر 2022، وتألق بشكل لافت لينقذ مرماه من أهداف محققة، خصوصاً في الشوط الثاني.

وبالتالي، سيلتقي الفيحاء نادي الهلال، الذي سبق وتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الـ17 في تاريخه بفوزه على الشباب 2-1 بعد التمديد.

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