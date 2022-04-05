مدرب هولندا فان غال مصاب بسرطان البروستات

المصدر: لاهاي ■ أ.ف.ب

كشف مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، لويس فان غال، عن إصابته بسرطان البروستات، وتلقيه العلاج راهناً، لكنه لايزال ينوي قيادة منتخب الطواحين في كأس العالم بعد سبعة أشهر في قطر.

قال المدرب، البالغ 70 عاماً، لقناة «آر تي إل» الهولندية، إن اللاعبين «لا يدركون ذلك»، مضيفاً أنه خضع لـ25 جلسة من العلاج الإشعاعي، بما في ذلك أثناء المعسكرات التدريبية للمنتخب الهولندي. وقال مدرب برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، السابق، الذي بدأ العلاج العام الماضي، بعد تشخيص حالته في 2020 إن اللاعبين «يعتقدون أني بصحة جيدة، لكني لست كذلك».

وأضاف: «هذا جزء من حياتي. مررت بالكثير خلال حياتي، المرض والموت، أصبحت أغنى كإنسان بسبب تلك التجارب».

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