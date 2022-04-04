نجم يوفنتوس يشن هجوماً على حكم مباراة انتر ميلان.. "لعبنا ضد 12 لاعباً"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

هاجم لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو حكم مباراة فريقه مع انتر ميلان في الجولة 31 من الدوري الإيطالي والتي انتهت لمصلحة الأخير بهدف نظيف، أمس الأحد، وسط حالة من الجدل حول قرار الحكم بمنح الانتر ركلة جزاء نفذت مرتين عقب إهدار الركلة الأولى، فيما طالب لاعبو يوفنتوس، بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني، عقب تدخل ضد دينيس زكريا لكن الحكم لم يعر الأمر اهتماماً.

ونشر رابيو على حسابه في "إنستغرام" صورة له خلال المباراة، وكتب عليها: "مباراة رائعة.. أداء جيد من الجميع.. لكن النتيجة سيئة للغاية، إلا أنه من الصعب اللعب 11 ضد 12"، في إشارة فهمت منها الجماهير بوضوح بأن الحكم كان يدعم إنتر في على حساب يوفنتوس.

وفي الوقت الذي حافظ فيه إنتر على المركز الثالث برصيد 63 نقطة وله مباراة مؤجلة، فإن الخسارة أبقت يوفنتوس في المركز الرابع عند 59 نقطة لتتقلص حظوظه في التتويج باللقب.

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